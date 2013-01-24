Официальный курс валют на 24 января
04:00, 24 января 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 23 января – 799.3000)
100 EUR – 1065.4669 (на 23 января – 1064.4278)
10 RUR – 2.6441 (на 23 января – 2.6471)
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