Официальный курс валют на 24 января

04:00, 24 января 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 23 января – 799.3000)

100 EUR – 1065.4669 (на 23 января – 1064.4278)

10 RUR – 2.6441 (на 23 января – 2.6471)

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