В БЮТ считают, что охотничьи угодья под Симферополем превратят в элитный клуб

Депутат Верховной Рады Крыма от БЮТ Татьяна ЗВЕРЕВА опасается, что охотничьи угодья площадью 50,4 тыс. га в Симферопольском районе автономии хотят превратить в элитный клуб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя постановление Верховной Рады АРК о передаче во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий в Симферопольском районе обществу с ограниченной ответственностью «Симферопольское РАПО».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской организации «Батькивщины», Т.ЗВЕРЕВА отметила, что фракция БЮТ в парламенте АРК голосовала против такого решения. «Охотугодья, заповедники - это то, что должно принадлежать народу, и пользоваться (этим - УНИАН) должен народ», - сказала она. Депутат отметила, что «сегодня в АРК налицо следующая тенденция: наши охотугодья пытаются превратить в элитный клуб, где будут охотиться люди либо с достатком, либо иностранцы».

Комментируя принятое постановление ВР АРК по Симферопольскому району, Т.ЗВЕРЕВА отметила, что «это не случайное и не первое постановление, так как в сентябре 2007 года Верховная Рада приняла аналогичное постановление об изъятии охотугодий у Джанкойського общества охотников и рыболовов, у Бахчисарайского и у охотклуба в городе Керчь».

Со своей стороны председатель президиума Крымского республиканского совета Украинского общества охотников и рыболовов Михаил СВИРИДОВ заявил «о фактах давления на него и других членов общественной организации со стороны власти Крыма и препятствовании деятельности» организации.

Т.ЗВЕРЕВА сообщила о подготовленном депутатском обращении к прокурору АРК Виктору ШЕМЧУКУ с просьбой отреагировать на заявления представителей Крымского республиканского совета Украинского общества охотников и рыболовов и провести соответствующую проверку.