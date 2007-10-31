Спецслужбы Украины, Польши и Румынии завершили учения в Одессе

Руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО высоко оценил завершившиеся сегодня в Одессе международные антитеррористические учения «Восточный щит-2007».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сегодняшней морской фазы учений их участники отработали комплекс мероприятий по перехвату подозрительных грузов, которые транспортируются морским транспортом. Учитывались все возможные факторы: использование террористами оружия массового уничтожения, его компонентов и прочее.

Важно прежде всего то, отметил генерал, что «достигнут высокий уровень взаимодействия между подразделениями стран-участниц учений в ходе сухопутной и морской фаз учений». По его словам, каждая сторона-участница учений имела только часть вводной и самостоятельно справиться с поставленной задачей было просто невозможно.

«Единственным недостатком было холодный кофе, которое подавали вчера на Школьном аэродроме», - пошутил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Такую же высокую оценку учениям правоохранительных органов и спецслужб Украины, Польши и Румынии, в том числе действиям подразделений «Альфа» и Сокол», дали польский и болгарский эксперты Тадеуш ХОМИЦКИЙ и Светин СПАСОВ.

Следующие учения под эгидой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины в рамках Инициативы по безопасности нераспространения оружия массового уничтожения намечено провести под Киевом в начале 2008 года.