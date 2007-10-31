Любко Дереш возглавит новый журнал

Писатель Любко ДЕРЕШ возглавит новый ежемесячный журнал «Кофе с молоком», первый номер которого выйдет 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Л.ДЕРЕШ во время чата на сайте “Главред” сообщил, что журнал рассматривается лишь как бизнес-проект. Кроме рекламы, здесь будут размещаться обзоры рынков, комиксы, детективы и “интересные статьи”. Журнал будет издаваться в Киеве на русском языке.

«Этот журнал - это мой способ быть другим, чем я себя знаю», - заявил писатель.

Он также сказал, что готовит к печати серию книг для школьников.

Справка УНИАН. Любко ДЕРЕШ – молодой украинский писатель, который начал свое творчество в пятнадцатилетнем возрасте, дебютировав с романом «Культ». Сегодня он автор пяти книг («Культ», «Поклонение ящерице», «Архе», «Намерение!», «Немного тьмы»).