Жилье в Киеве подорожало до 2471 долларов за кв.м

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за минувшую неделю (с 22 по 29 октября) выросла на 0,52% (на 13 долл.) – до 2471 долл. за 1 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

Как указывается в сообщении, до этого максимальным значением индекса стоимости жилья на вторичном рынке Киева, по данным компании «Канзас», было зафиксировано 23 апреля 2007 года - 2461 долл./кв.м.

Индекс ценового ожидания вторичной жилой недвижимости Киева за прошлую неделю вырос. Текущее значение индекса находится в положительной области и составляет 0,5%. Такое значение индекса ожидания означает вероятность дальнейшего плавного повышения цен на квартиры в Киеве.

Значение индекса доходности жилья за сентябрь 2007 г. составило 1,5% за месяц.

Эксперты отмечают, что индекс доходности вторичного киевского жилья в 1,9 раза больше средневзвешенной ставки доходности по долгосрочным банковским депозитам, что делает вложение средств в недвижимость более прибыльным.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания «Канзас» занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины.