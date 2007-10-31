Украина полностью рассчиталась за газ

Украина полностью рассчиталась за поставленный в 2007 году газ, говорится в сообщении эксклюзивного поставщика газа в республику "РосУкрЭнерго".

"Компания "РосУкрЭнерго" получила платеж на сумму 729 миллионов долларов от ЗАО "Укргаз-Энерго" в счет погашения задолженности. Данная выплата осуществлена в рамках подписанного ранее соглашения об урегулировании задолженности за природный газ, поставленный в Украину в 2007 году", - сообщает компания.

В пресс-релизе отмечается, что задолженность ЗАО "Укргаз-Энерго" перед компанией "РосУкрЭнерго" в размере 929 миллионов долларов полностью погашена в сроки, предусмотренные соглашением.

РИА "Новости"