Работники ГАИ нашли в багажнике ”Жигулей” труп

В Днепропетровской области работники Госавтоинспекции обнаружили в багажнике автомобиля нарушителя правил дорожного движения труп человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 30 октября, в семь часов утра, в райцентре Магдаленовка Днепропетровской области инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль "Жигули", водитель которого осуществил разворот в нарушение Правил дорожного движения. Работники Госавтоинспекции пытались остановить нарушителя, но он увеличил скорость и пытался скрыться.

Когда же работники ГАИ остановили автомобиль, выяснилось, что водитель, 1973 г. р., управлял автомобилем без соответствующих документов. Во время осмотра автомобиля инспекторы обнаружили в багажнике труп мужчины. По предварительным данным, пострадавший работал охранником на строительстве церкви в с.Подгороднее Днепропетровского района.

Как выяснилось, водитель "Жигули" пытался совершить кражу со строительной площадки, но ему помешал охранник. Тогда злоумышленник ударил его металлической трубой. Чтобы скрыть преступление, спрятал труп в багажник и пытался вывезти в соседний район.

Продолжается расследование.

[ назад