Бойко: Украина может остановить экспорт электроэнергии в Молдову

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО не исключает, что Украина, в случае несогласования цены, может остановить экспорт электроэнергии в Молдову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО сообщил сегодня во время брифинга в Кабинете Министров Украины.

“Украина может остановить экспорт электроэнергии в Молдову. Мы сейчас ведем переговоры с нашими молдавскими партнерами. Наша позиция такова: электроэнергия не должна продаваться на внешний рынок по цене ниже, чем на внутреннем рынке. Кто с этой позицией согласен, тот и будет получать нашу электроэнергию”, - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, раннее Министерство топлива и энергетики сообщало, что убытки украинской стороны от экспорта электроэнергии в Молдову по заниженным ценам за полтора года составляют свыше 70 млн. долларов.

Украина инициировала строительство новой линии электропередач (ЛЭП) в обход Молдовы для обеспечения южных районов Одесской области.

Ю.БОЙКО заявлял, что до 1 января 2008 года “Одессаоблэнерго” с опережением графика закончит строительство высоковольтных линий “Арциз-Болград” и “Болград-Буджак-Рени”, которые позволят полностью отказаться от поставок тока через молдавскую территорию. Инвестиционная стоимость проекта составит около 130 млн. гривен. Финансирование осуществляется за счет кредитных средств.

Цена на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) Украины на октябрь месяц составляет около 5 центов за кВт/ч., в то время как расчеты за украинскую электроэнергию польской стороной велись на уровне 2,85 цента за кВт/ч.