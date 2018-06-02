В ожидании «попутного ветра»

На сегодняшний день текущий финансовый кризис на Николаевском «Судостроительном заводе им. 61 коммунара», как ни странно, не стал предопределяющим упадок предприятия фактором. Спуск стального корпуса контейнеровоза для испанских заказчиков 28 сентября этого года является главным доказательством того, что коллектив завода намерен заниматься кораблестроением невзирая ни на что. Реализации судостроительных проектов здесь не смогло помешать ни состояние банкротства предприятия, ни имевшиеся долги по зарплате. На прошлой неделе спущенный корпус был успешно передан заказчикам при самых положительных отзывах о выполненной работе. В контексте этого события директор завода им. 61 коммунара Игорь Козырев рассказал о реалиях, злободневных проблемах и возможных ближайших перспективах возглавляемой им верфи.

Игорь Павлович, недавно завод передал заказчику спущенный в сентябре контейнеровоз. Насколько часты подобные события в жизни предприятия, принимая во внимание его нынешнее состояние? В нынешнем году это была первая сдача заказа. Заводом были успешно выполнены заданные договорные сроки, ранее согласованные с испанскими заказчиками, и завершены они были практически идеально, даже несмотря на некоторые отклонения в процессе работы. Последнее связано с тем, что пришлось работать уж с очень с жестким заказчиком – требования его наблюдателя были выше требований «Регистра Ллойда» (Британский Регистр Ллойда – крупнейшее классификационное общество, в соответствии с нормами которого осуществляется постройка корпусов судов). И все же, для поддержания имиджа предприятия нам удалось с успехом выполнить все поставленные заказчиком задачи. Главное свидетельство тому – самые хорошие отзывы испанцев о полученном ими контейнеровозе. Для того, чтобы можно было получить представление о масштабе проделанной нами работы, приведу пример: до этого штрафные санкции по аналогичным судам составляли порядка 150-160 тысяч евро, по причине срыва сроков их сдачи и невыполнения в полном объеме работ, определенных по контракту. Сейчас же контракт был выполнен с минимальными потерями. Отмечу, что это только первый заказ – в этом году будут сданы еще два судна для испанцев.

Говоря же о сложностях при работе с заказами в производственном ключе, хотелось бы отметить, что сейчас сделаны выводы по итогам работы над первым судном и даны соответствующие указания по второму заказу с тем, чтобы полностью исключить какие-либо потери при работе над ним.

Предприятие реализовывало производство своими силами без какой-либо поддержки? Конечно же, поддержка была. Чем могло, помогало государство, но, к сожалению, этой помощи было недостаточно для реализации всех поставленных перед заводом задач. По этой причине предприятие было вынуждено справляться с работой преимущественно за счет банковских кредитов. Да, на сегодняшний день у завода остаются кредитные задолженности – мы от этого никуда не уйдем. Такая система в судостроении: жить на кредитах, но при этом вовремя по ним расплачиваться. Но, именно после заключения договоров с банками мы и начали исправлять ситуацию на заводе. Покрывать же задолженность мы будем за счет наращивания производственных объемов и получения прибыли от судостроения.

Есть ли у завода партнер, сотрудничество с которым рассчитано на долгосрочную перспективу? Таковым является «Херсонский судостроительный завод», который постоянно протягивает нам руку помощи. ХСЗ оказывает заводу им. 61 Коммунара не только кадровую поддержку, но и оказывает помощь в поиске заказчиков. Также партнерскую поддержку предприятию оказывает мэр Николаева, относящийся с пониманием к насущным проблемам завода и не дающий возможности разбазаривать его имущество. Помимо этого, заводу помогает обладминистрация и банки, такие как «Аваль» и «Кредитпромбанк».

Расскажите о вопросах, требующих сегодня на предприятии первоочередного решения? Сложности есть. Они заключаются в отсутствии необходимого количества квалифицированных рабочих. Сегодня на заводе есть хороший управленческий аппарат, который делает все, что обязан делать в интересах предприятия. Основная проблема в том, что в течение последнего времени заводу практически невозможно дать новое пополнение работников. К примеру, из нашего Учебного центра – это хозрасчетное предприятие завода - выпустилось всего 22 человека. Они и стали тем самым пополнением на заводе. Остальной же дефицит кадров остался «не покрытым». А завод давно готов принять по крайней мере 200-300 сборщиков-сварщиков при гарантии регулярной выплаты зарплат. Для ликвидации такого недостатка должна быть разработана целая система. Хочу отметить, что сейчас на заводе идет целенаправленное формирование финансовой заинтересованности среди рабочих в обеспечении безукоризненного производственного процесса, соответствующего требованиям заказчика.

Другой злободневный вопрос касается управленцев и линейных руководителей: мастеров, начальников участков. И, конечно же, очень актуальна проблема восстановления основных фондов, которые за минувшие годы были приведены в негодность, и на данный момент нуждаются в капитальном ремонте. За период простоя завода и при отсутствии вложений в капитальный ремонт материально-техническая база завода пришла в такое состояние, что сегодня требует очень крупных капиталовложений. Например, уже 15-20 лет главный стапель нуждается в установке новых дорожек. Нужно провести переосвидетельствование кранов, кислородного цеха. Необходимо провести газопроводы. Где на все это взять деньги? А именно решение всех этих проблемных вопросов и позволило бы впоследствии снизит себестоимость и нагрузку на производство предприятия.

Получается привлечение на завод инвестора является естественной производственной, «жизненной» необходимостью? Инвестор нужен, это бесспорно. Без него нечего и думать о возобновлении полноценного функционирования завода. Уже сейчас есть люди, готовые поддержать его, но, на данный момент они не могут этого сделать, поскольку предприятие является государственной собственностью. Принимая во внимание такое положение вещей, нужно решать вопрос о его срочной приватизации. Завод им 61-коммунара, будучи в государственной собственности будет не в состоянии выйти из кризисного положения. Дело в том, что государственные судостроительные предприятия не являются прибыльными сами по себе. Производство судостроительных предприятий, находящихся в госсобственности, становится рентабельным только при дальнейшей эксплуатации построенных судов – при перевозке грузов. А именно по причине того, что Украина сегодня не имеет своего сильного торгового флота, судостроение и не сможет выживать на государственном балансе. Дать возможность окупиться кораблестроению сегодня может только инвестор, но государство отказывается это понимать. Хочется подчеркнуть, что реализация потенциала завода сейчас зависит от того, будет ли он приватизирован. До этого времени государство вкладывало в завод бюджетные средства, но должного эффекта на производственные показатели это произвести не могло именно по выше указанным мною причинам.

Какие ближайшие судостроительные перспективы «Завода им. 61 коммунара»? Сейчас мы получили металл на новый контракт – для голландского заказчика, который будет нами осуществляться при участии «Херсонского судостроительного завода». 26 октября на предприятие зашли первые 120 тонн металла, и где-то в течение трех дней общий объем металлопоставки составил порядка 800 тонн. Заказ принят к исполнению, контракты подписаны, так что мы начинаем работать. Будут строиться два танкера типа «река-море» водоизмещением 1000 тонн. На сегодняшний день перед заводом огромное количество перспектив и есть очень много выгодных заказов. Самое главное, чтобы на заводе было достаточное количество людей для выполнения поставленных целей. Этих людей надо объединить общей задачей и вселить в них уверенность в том, что завод будет наконец успешно работать и процветать.

Марат Кульбида