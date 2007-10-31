В Запорожье ограбили ПриватБанк

В Запорожье совершено ограбление банка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, 30 октября в 17.25 в Ленинский РОВД г.Запорожья поступило сообщение о том, что неизвестный ворвался в помещение банковской структуры (отделение Запорожского регионального управления КБ "ПриватБанк") и, угрожая оружием, завладел значительными средствами, точная сумма которых сейчас устанавливается.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД в Запорожской области, "речь идет о сумме свыше 100 тысяч гривень".

После совершения ограбления налетчик скрылся в неизвестном направлении, и установить его местонахождение на данный момент не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.