На переговорах по ВТО согласовывают 270 позиций

Вопросы долга вынесены за рамки переговорного процесса с Киргизией по заключению двухстороннего соглашения по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ сегодня журналистам.

По его словам, основным вопросом переговорного процесса на сегодняшний день является снижение Украиной таможенных пошлин на импорт ряда товаров.

Как сказал В.ПЯТНИЦКИЙ, речь идет о 270 позициях, треть из которых касаются аграрного сектора. «Из этих 270 позиций около 200-220 - это запросы на снижение пошлины до нуля», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

При этом он отметил, что принятие этих условий означает, что они будут распространяться на все страны ВТО. В.ПЯТНИЦКИЙ подчеркнул, что на сегодняшний день между Украиной и Киргизией действует режим свободной торговли, и в его рамках выполняется условие беспошлинного импорта товаров из Киргизии в Украину.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизии, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Бишкек заявляет, что урегулирование вопроса долга Украины перед Киргизией в размере более 276 млн. долл., оставшегося со времен СССР и признанного Киргизией как негосударственный долг Украины, будет только способствовать прогрессу в переговорном процессе в рамках Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.