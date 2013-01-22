Официальный курс валют на 22 января

04:00, 22 января 2013
Общество
1641 0

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 21 января – 799.3000)

100 EUR – 1064.9074 (на 21 января – 1064.9873)

10 RUR – 2.6382 (на 21 января – 2.6461)

Все курсы валют на 22 января

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter