Официальный курс валют на 22 января
04:00, 22 января 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 21 января – 799.3000)
100 EUR – 1064.9074 (на 21 января – 1064.9873)
10 RUR – 2.6382 (на 21 января – 2.6461)
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