Мужчина пытался обменять украденную девочку на драгоценности

Правоохранители расследуют факт киднепинга в Черноморском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре АРК, подозреваемый несколько дней удерживал девочку в пещере вблизи с. Калиновка (Черноморский район), требуя от матери выкуп. "Злоумышленник намеревался обменять украденного ребенка на деньги и драгоценности", - отметили в пресс-службе крымской прокуратуры.

По данному факту прокуратурой Черноморского района АРК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего из корыстных побуждений). Такие деяния караются ограничением или лишением свободы сроком до пяти лет.