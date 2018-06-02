Вехи недели. Гнев Януковича, невезение Тимошенко и депутатский энтузиазм

Генеральная прокуратура готова потребовать для нее пожизненного заключения по делу об убийстве Евгения Щербаня. Парламентарии декларируют готовность ради участия в судьбе экс-премьера прервать свои законные каникулы.

Виктор Янукович решил отказаться от образа «доброго президента», взяв на вооружение проверенную тактику «бей своих, чтоб чужие боялись». Иначе трудно объяснить агрессивную тональность его выступления в ходе заседания Комитета экономических реформ. От главы государства досталось на орехи и внимавшему с серьезным видом Николаю Азарову, и министрам, и не названным конкретно представителям «среднего звена исполнительной власти». Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что буквально несколько недель назад, в конце 2012-го, Виктор Федорович оценивал ситуацию в стране со сдержанным оптимизмом. То ли за время новогодних каникул глава государства успел потерять розовые очки, то ли серьезно изменился расклад сил в его окружении, но Янукович предстал перед согражданами в окружении высокопоставленных чиновников в образе гневающегося Юпитера.

Правда, не всем членам правительства пришлось услышать вживую смачные президентские характеристики недостатков их работы. Например, Сергей Арбузов был занять патриотическим делом: вместе с министром финансов Юрием Колобовым изыскивал в США инвестиционные ресурсы для отечественной экономики. Похоже, Сергея Геннадиевича убедили, что чем чаще он бывает за океаном, тем больше шансов показать себя в качестве «реформатора», хотя для страны важнее не заокеанское совокупное мнение о нем, а реальные действия на посту первого вице-премьера. Отметим, что его непосредственный начальник Николай Азаров уже выразил готовность повышать тарифы на газ для зажиточных украинцев, при этом подчеркнув, что получение кредита МВФ не является для его правительства принципиальным. Похоже, Николай Янович не внял президентским требованиям и не отказался от розовых очков.

Заявил о своем «подвиге» и глава Национального агентства по инвестициям и национальным проектам Владислав Каськив. Полученный выговор за позорное подписание протокола о намерениях строить СПГ-терминал с «испанским лыжником», чиновник считает платой, которую было необходимо заплатить за осознание необходимости обеспечить энергетическую независимость. Похоже, самый известный из «перевоспитанных оранжевых» превращается в своеобразный «непотопляемый авианосец» режима Януковича.

Не повезло на минувшей неделе Юлии Тимошенко. Сначала вооруженные решением местного суда сотрудники правоохранительных органов не позволили приобрести массовость ее акции гражданского неповиновения. Решивших присоединиться к ней из женской солидарности и политической целесообразности троих депутаток из «Батькивщины» выдворили из помещения, где протестовала Тимошенко, совсем не по-джентльменски. Нельзя сказать, что Александра Кужель и ее соратницы по несчастью могут занести себе что-то в актив, скорее, «женский бунт» продемонстрировал, что в объединенной оппозиции по-настоящему защищать своего лидера, свою икону способны только одиночки.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка огорчил Тимошенко еще больше, заявив о завершении расследования дела об убийстве Евгения Щербаня. Заказчиком преступления Генеральная прокуратура называет Павла Лазаренко и Юлию Тимошенко, но все внимание почему-то сосредотачивает на младшей участнице этого тандема. Похоже, украинская Фемида не испытывает иллюзий относительно перспективы заполучить Павла Ивановича из-за океана для участия в «процессе века». Зато Юлии Владимировне президентский кум из Генеральной прокуратуры готов гарантировать и публичность судебного разбирательства, и даже участие присяжных, если она того захочет. Ну и пожизненное заключение – если суд решит.

Выпад Генеральной прокуратуры в адрес Тимошенко (представители власти даже встретились в воскресенье с иностранными дипломатами, пытаясь убедить их в отсутствии политической подоплеки нового уголовного дела против экс-премьера) заставило зашевелиться и оппозицию. Первым прореагировал «УДАР», потребовав созвать внеочередную парламентскую сессию. Соратникам Кличко с нерастраченным энтузиазмом вторил Арсений Яценюк, излучавший непоколебимую уверенность в том, что режим Януковича буквально доживает последние дни. Жаль, что расширенное заседание политсовета «Батькивщины» не позволило «раздавить гадину»: соратники Тимошенко ограничились требованием созыва внеочередного заседания Рады и создания депутатской комиссии для расследования обстоятельств убийства Евгения Щербаня. Стоит отметить, что и «регионалы» устами Владимира Олийныка высказались за досрочное возобновление парламентской работы, обеспечивая свой вариант правды о ситуации вокруг Юлии Тимошенко.