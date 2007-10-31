30 пострадавших от взрыва газа семей добровольно отказались от компенсации?

30 семей, пострадавших от взрыва газа в жилом 10-этажном доме Днепропетровска, отказались от компенсации за потерянное имущество в своих квартирах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на очередной сессии Днепропетровского городского совета сообщил мэр города Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, эти семьи не нуждаются в компенсации, поскольку их имущество не повреждено.

И.КУЛИЧЕНКО уточнил, что оформляют документы на получение компенсации за потерянное имущество 122 семьи разрушенного дома.

Всего в доме было 160 квартир, из них 40 квартир полностью разрушены.

Из-за взрыва газа в жилом доме по ул. Мандриковской,127, обвалился 3-й подъезд, погибли 23 человека.