В Украине, России и Беларуси состоится фестиваль колокольного звона

Как сообщили УНИАН в международной общественной организации «День Крещения Руси», это предложение поступило во время сбора инициатив от одного из участников опроса – киевлянина Владимира Рудницкого.



По его словам, идея проведения акции-волны колокольного звона родилась в Киеве по благословению Митрополита Владимира, при поддержке Синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

«В прошлом году инициативу поддержали православные храмы России, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Казахстана. С благословения Патриарха Кирилла 28 июля 2012 года волна единовременного перезвона впервые объединила города всех епархий РПЦ. Колокольный звон начался с восточных рубежей России – Чукотки и Камчатки, каждый час присоединялись храмы следующих часовых поясов. В 12.00 по киевскому времени акция увенчалась единогласным благовестом пяти Святых лавр Руси – Киево-Печерской, Троице-Сергиевой, Успенской Почаевской, Александро-Невской и Успенской Святогорской», - рассказал В.Рудницкий.

По словам инициатора, целью данной акции является утверждение духовности путем приобщения людей к красоте и величию церковного звона.

«Волна молитвы за духовное единство - символ нашей верности православным традициям. Эта акция может стать доброй ежегодной церковной традицией в день празднования Дня Крещения Руси», - считает В.Рудницкий.

По его словам, 28 июля 2013 года на территории Киево-Печерской лавры планируется проведение фестиваля-праздника колокольного звона «Слава Тебе, Боже». Ожидается, что участниками мероприятия станут звонари, представляющие православные храмы Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской (Греческой), Албанской, Польской, Чешской земли и Словакии, Американской и Канадской автокефальных церквей.

Как сообщал УНИАН, международная общественная организация «День Крещения Руси» проводит сбор инициатив по подготовке программы празднования 1025-летия Крещения Руси в Украине, России и Беларуси, которое состоится в этом году в новом формате – от Камчатки до Ужгорода.

Среди уже поступивших инициатив – предложение разместить несколько десятков огромных 3D-рисунков на тему Крещения Руси в столицах трех государств – Киеве, Москве и Минске. Также предлагается провести тематический международный детский кинофестиваль; театрализованное представление на берегу Днепра с воссозданием событий 1025–летней давности; презентации новых книг о святом равноапостольном князе Владимире и Крещении Руси и др.

Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.

31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси.

В Украине День Крещения Руси является государственным праздником с 2008 года.

В России День Крещения Руси отмечается на государственном уровне с 2010 года.

День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).