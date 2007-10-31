В начале ноября в Украину придут дожди

1 ноября в Украине ожидается облачная погода, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны временами дождь.

Ночью и утром в центральных, южных и восточных областях местами туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, на крайнем юге 8-12°; днем 6-11°, в Крыму 12-17°; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

2-3 ноября - переменная облачность. 2 ноября временами небольшой дождь (ночью на юге Левобережья и в Крыму умеренные дожди), 3 ноября без существенных осадков, только ночью в южной части небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 3 ноября на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура 2 ноября ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в Закарпатье и Прикарпатье до 13°, в южной части ночью 4-9°, днем 10-15°;

3 ноября в Украине понижение температуры на 2-4° (только в западных областях дневная температура существенно не изменится); в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

4-5 ноября - временами дождь (только ночью и утром 4 ноября в южной части и восточных областях без осадков), 5 ноября в западных областях дождь с мокрым снегом. Температура 4 ноября ночью 2-8° тепла, в восточной части местами 0-2° мороза; днем 4-10° тепла, в южной части до 14°.

5 ноября в западных и северных областях на протяжении времени понижение температуры до 1° мороза - 5° тепла, на остальной территории температура существенно не изменится, только днем в центральных областях несколько снизится.

В Киеве и области в четверг временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°; по области ночью 2-7° тепла, днем 6-10°.

2-3 ноября - переменная облачность. 2 ноября небольшой дождь, 3 ноября без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 2 ноября ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, 3 ноября понижение ночью до 2° тепла-3° мороза, днем до 3-8° тепла.

4-5 ноября - временами дождь. Температура 4 ноября ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, 5 ноября понижение температуры на протяжении суток до 0-5° тепла.