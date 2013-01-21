Наместник Десятинного монастыря представил проект сохранения остатков церкви

Во время аудиенции архимандрит Гедеон представил Предстоятелю УПЦ архитектурный проект «Консервации и современной музеефикации, завершения археологических исследований Старокиевской горы с остатками фундамента Десятинной церкви – территории памятника археологии национального значения» Детинец древнего Киева VIII - X вв. с фундаментом Десятинной церкви X ст.».

Блаженнейший Митрополит Владимир благословил архитектурный проект, предусматривающий сохранение древних фундаментов Десятинного храма, постоянное хранение их в условиях музея, доступного для посещения верующими и туристами.

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Десятинная церковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) в Киеве — первая каменная церковь Киевской Руси, воздвигнутая святым равноапостольным Владимиром на месте кончины первомучеников Феодора и его сына Иоанна.