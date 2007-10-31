Яценюк ставит условие Евросоюзу

Украина готова отменить визовый режим для граждан Румынии, но синхронно с ратификацией соглашения между Украиной и Евросоюзом об упрощенном визовом режиме для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Бухаресте сообщил министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, который сопровождает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время визита в Румынию.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина готова пойти на такой шаг и сегодня на техническом уровне решает вопрос предоставления румынской стороне тех же привилегий, которые имеют граждане других европейских стран при пересечении украинской границы.

«Но при этом мы отмечаем, что принятие одностороннего решения Украиной должно быть синхронизировано с имплементацией (ратификацией) всех положений соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Украина будет предпринимать все шаги, но нам нужен принцип взаимности», - сказал А.ЯЦЕНЮК, выразив надежду, что все эти процедуры удастся завершить до конца текущего года и уже с 1 января 2008 года это решение вступит в действие.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от того, как пройдет ратификация как в украинском парламенте, так и в Европарламенте. По словам А.ЯЦЕНЮКА, МИД подготовило все необходимые соглашения для ратификации.

«Таким образом, мяч сейчас будет на поле Европарламента, и если все пойдет по запланированному сценарию, уже с 1-го числа следующего года соглашение вступит в силу, - сказал министр иностранных дел.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что в ходе визита Президента Украины в Румынию также обсуждался вопрос межрегионального трансграничного сотрудничества, а также вопрос о подписании соглашения о малом пограничном движении.

«Мы перевели эти вопросы исключительно в практическую плоскость без всяких деклараций», - сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что страны будут поддерживать все инфраструктурные проекты, которые будут предлагаться из пограничных регионов.

Относительно малого пограничного соглашения А.ЯЦЕНЮК отметил, что этот вопрос пока не стоит остро в повестке дня, поскольку существует советское действующее соглашение, а поскольку Румыния не планирует пока присоединяться к Шенгенской зоне, это не актуально. Поэтому, сказал А.ЯЦЕНЮК, переговоры о подписании соглашения о малом пограничном движении начнутся позже.