Украина скатилась в рейтинге конкурентной экономики

Украина ухудшила свои позиции в рейтинге конкурентной экономики Всемирного экономического форума.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует обнародованный сегодня рейтинг 2007-2008 гг.

Согласно рейтингу, Украина заняла только 73-е место по сравнению с 69-м в рейтинге 2006-2007 гг.

Первая позиция в рейтинге принадлежит США, на втором месте – Швейцария, на третьем – Дания. В десятку лидеров также вошли Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур, Япония, Великобритания, Нидерланды.

Среди стран СНГ самое высокое место заняла Россия – 58, далее идут Казахстан (61 место), Узбекистан (62 место), Азербайджан (66 место). Грузия занимает только 90-е место по уровнем конкурентности экономики, Армения – 93-е, Молдова – 97-е. Последнее, 131-е место в рейтинге принадлежит экономике Чада.

Глобальный индекс конкурентности Всемирного экономического форума рассчитывается на основании оценки 12-ти позиций, включающих в себя институты, инфраструктуру, макроэкономическую стабильность, систему здравоохранения, высшего образования и повышения квалификации, эффективности товарных рынков, эффективности рынка труда и среднего образования, развитие финансового рынка, технологическую готовность, размер рынка, развитие бизнеса и инноваций.

Рейтинг рассчитывается на основании доступных экономических данных и специального опроса экспертов, который проводится Всемирным экономическим форумом.