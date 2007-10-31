Польша высылает 75 ”нежелательных” украинок

В Польше задержаны 75 украинок, которые нелегально работали на производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь поморского отдела Пограничной службы Яцек ОГРОДОВИЧ.

По его словам, трудоустроил украинок владелец хозяйства вблизи города Пижица в Западнопоморском воеводстве Польши. Украинки работали не на поле, как это было предварительно согласовано, а на производстве декоративных венков.

Как сказал Я.ОГРОДОВИЧ, условия проживания украинок не отвечали требованиям – “кроме голых стен и голого бетона в доме ничего не было”. Впрочем, сами украинки, добавил он, говорят, что эти условия не такие уж и плохие, поскольку было тепло, вода и кухня.

По словам Я.ОГРОДОВИЧА, украинки будут фигурировать в базе данных как лица, нежелательные на территории Республики Польша.

Вечером 30 октября Пограничная служба и Государственная инспекция труда Польши провели контроль заведения, где работали украинки. По словам представителя Госинспекции труда Дороты ЛОРЕНЗ, владельцу хозяйства угрожают уголовные санкции и судебное следствие.

В свою очередь в Пограничной службе Польши заявили, что 75 гражданок Украины должны покинуть территорию государства, а если не сделают этого в течение недели, то они будут депортированы. Украинки в течение года не будут иметь права на въезд на территорию Польши.