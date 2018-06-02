На что Европа дала Украине 140 миллионов евро

В интервью УНИАН директор Директората Европейской Комиссии, ответственный за финансовую помощь Украине, Маркус КОРНАРО рассказывает о своем первом официальном визите в Украину и проектах, на реализацию которых ЕС выделяет деньги Недавно Европейская Комиссия приняла решение относительно программы финансирования проектов в Украине на 2007 год. Конкретизируйте, пожалуйста, какую сумму предоставляет Еврокомиссия и на какие проекты?

На 2007 год Еврокомиссия выделила на развитие Украины 140 млн. евро в рамках помощи, которая предоставляется в пределах Европейской политики соседства. Эта помощь используется во-первых – в сфере энергетики, во-вторых – для решения вопросов реадмиссии и миграции. В-третьих – для финансирования программ твинингу.

Объясните, что означает “твининг”? Я объясню на конкретном примере. Возьмем, например, таможню: Украина решает реализовать определенный курс в сфере таможенных дел и для того, чтобы получить новейший опыт, который имеют страны ЕС, можно обратиться в таможенные администрации стран ЕС. После этого сотрудники таможенных органов ЕС приезжают в Украину и работают со своими коллегами. Это осуществляется при финансировании Европейского Союза. Нужно добавить, что такой вид помощи отличается от обычной технической помощи. В этом случае мы говорим об опыте, что есть в административных органах стран ЕС, которые могут передать его непосредственно своим коллегам.

Между прочим, эти 140 млн. евро касаются двусторонних отношений между Украиной и ЕС, но вместе с тем у нас есть еще региональные программы, через которые также может предоставляться финансирование. Например, в рамках программы трансграничного сотрудничества со странами ЕС на год 2008 предусматривается минимум 7 проектов, в которых может принять участие Украина. Только на эти программы трансграничного сотрудничества на среднесрочную перспективу выделяется 400 млн. евро. Если взять другие региональные программы и программы ядерной безопасности, то Украина может дополнительно получить 40-50 млн. каждый год.

Вы довольны тем, как Украина использует средства ЕК? Поскольку это общий вопрос, то сложно ответить четко – да или нет. В целом, мы довольны тем, как используются средства в Украине. Иногда возникают некоторые сюрпризы, иногда возникают задержки, иногда сложно начать какую-то деятельность. Определенное время занимает, например, учет средств. Но это, скорее, касается того сотрудничества, которое у нас было в прошлом. Если мы посмотрим на нынешнее состояние дел, то у нас сейчас есть очень хороший документ – План действий Украина-ЕС. Этот План действий, во-первых, определяет перечень тех приоритетов, относительно которых согласились Украина и ЕС, а во-вторых: дает нам возможность перейти от маленьких индивидуальных проектов к более широкой общеотраслевой поддержке. И уже в 2007 году, а в большей степени в 2008 году ЕС оказывает помощь меньшему числу инициатив, но вместе с тем сами они - шире и с помощью этой поддержки мы можем оказывать помощь целой отрасли. Мы довольны тем, как работают наши коллеги в Украине.

Скажите, Украина может получить помощь в рамках подготовки к проведению ЕВРО-2012?

На этом этапе конкретных планов относительно подготовки Украины к Евро-2012 нет, однако есть определенные возможности. Например, средства ЕС могут быть использованы на технические исследования инфраструктуры, которая будет нужна в рамках подготовки к чемпионату. При определенных условиях это может финансироваться или Европейским инвестиционным банком или Европейским банком реконструкции и развития. Но пока еще никто с украинской стороны не обращался с конкретной просьбой относительно предоставления такой помощи.

Какая сумма может быть предоставлена ЕС на эту программу? Сейчас тяжело сказать. В любом случае, если такие инициативы будут, они должны осуществляться в рамках тех средств, которые ЕС выделяет в целом на страну. То есть дополнительных средств не будет. В этом году мы говорим о 140 млн. евро. В любой другой год это будет также определенная сумма. Это значит, если часть денег будет использована в рамках подготовки к Евро-2012, то нужно будет решить, на что средства не будут использоваться.

На следующий год объемы помощи уже утверждены?

В соответствии с индикативной программой ежегодно предусматривается 120 млн. евро. Общие направления, на которые будут потрачены средства, определены в стратегии и определены в Плане действия Украина-ЕС. Но что касается деталей, они будут обсуждаться на следующей неделе. По моему мнению, разумно принять окончательно решение, когда будет окончательно сформировано правительство.

Когда Европейский Союз ратифицирует соглашение о реадмиссии? И какую помощь получит Украина на обустройство границы в ближайшие годы? Помощь, которая предусмотрена на реадмиссию, выделена уже в 2007 году – это 30 млн. евро из 140 млн. в целом выделенных для Украины. Эти средства пойдут на то, чтобы Украина смогла реализовать те обязательства, которые предусмотрены этой соглашением. Что касается ратификации соглашения о реадмиссии, следует напомнить, что в этом году к ЕС присоединились Болгария и Румыния, и прежде чем будет ратифицировано соглашение о реадмиссии, мы бы хотели, чтобы к гражданам этих стран было такое же отношение как и к гражданам других стран ЕС при их въезде в Украину. Вы знаете, что граждане других стран ЕС имеют безвизовый режим при въезде в Украину. Мы хотели бы увидеть, что этот вопрос решен.

Это ультиматум со стороны ЕС?

Это далеко не ультиматум, это просто констатации нынешней ситуации. Один из базовых принципов ЕС – это обеспечение равного отношения ко всем гражданам стран ЕС. Независимо от того, речь идет ли о внутреннем отношении к гражданам стран ЕС или того, как к ним относятся другие страны.

Не сдается ли Вам, что ЕС воспользовался политическим кризисом в Украине, подписав соглашение о реадмиссии с Украиной в обмен на соглашение об упрощении визового режима для украинцев? Принятие двух соглашений о реадмиссии и упрощение визового режима не имеет ничего общего со внутренней ситуацию в любой стране, с которой ЕС ведет переговоры об упрощении визового режима. ЕС всегда, независимо от того, какая страна проводит переговоры об упрощении визового режима, параллельно договаривается о реадмиссии.

Когда Вы в следующий раз планируете посетить Украину? Мне очень понравился мой первый визит, потому я надеюсь, что скоро. Безусловно, я приеду в следующем году, но в идеале было бы хорошо, если бы у меня была возможность посещать Украину каждые 6-8 месяцев. Нужно отметить, что сфера Европейской политики соседства является чрезвычайно широкой и включает много стран. Я хочу отметить то, что я специально приложил усилия, чтобы мой первый визит в качестве Директора, ответственного за Европейскую политику соседства, состоялся именно в Украину. По моему мнению, это демонстрирует ту значимость, которую мы придаем отношениям с Украиной.

Разговаривал Роман Цимбалюк