Эквадор признал Голодомор в Украине геноцидом

30 октября Национальный конгресс Республики Эквадор принял Резолюцию, которой признал Голодомор в Украине 1932-1933 гг. актом геноцида украинского народа.

Об этом заявила председатель подкомитета по межпарламентским связям, двусторонним и многосторонним отношениям Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины пятого созыва Оксана БИЛОЗИР, сообщили УНИАН в пресс-службе О.БИЛОЗИР.

Как отмечается в сообщении, парламент Эквадора также выразил солидарность с украинским народом, отметив соблюдение принципов справедливости, свободы, демократии и взаимоуважения, которые должны быть базисом в отношениях между странами с тем, чтобы такие явления как Голодомор в Украине больше не повторялись.

Эквадор – вторая после Перу страна Латинской Америки, парламент которой признал Голодомор в Украине 1932-1933 гг. актом геноцида украинского народа. В сообщении о принятии указанной Резолюции, Голодомор в Украине 1932-1933 гг. определяется как ужаснейшее оружие массового уничтожения.

Как отметила О.БИЛОЗИР, принятие Резолюции стало следствием целенаправленной работы Посольства Украины в Перу во главе со Временным поверенным Украины по делам Перу Алексеем ЛЯШЕНКО.

Несмотря на то, что Эквадор не относится к странам со значимым присутствием граждан украинского происхождения или диаспоры, деятелей которой можно было бы вовлечь в лоббирование вопроса Голодомора, Посольством был эффективно использован факт принятия Конгрессом Перу в июне с.г. Резолюции о признании Голодомора в Украине актом геноцида, добавила О.БИЛОЗИР.

Справка УНИАН. По оценкам некоторых историков, политически организованный голод за счет конфискации продовольствия в начале 30-х годов прошлого века унес жизни от 7 до 10 миллионов жителей Украины, в частности около 4 миллионов детей.

Актом геноцида Голодомор в Украине признали 11 государств.