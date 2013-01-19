На Харьковщине солдат на территории военного объекта задержал нарушителя

Так, в ночное время через забор на территорию полка перелез неизвестный мужчина. Крадучись, он направился к военному объекту, который находится под охраной вооруженной стражи. Именно в это время должна была происходить смена часовых на посту. Пройдя допустимые 10 метров расстояния до поста, обозначенные соответствующими знаками, его заметил и впоследствии остановил военнослужащий.

О чрезвычайном случае солдат немедленно доложил начальнику караула. По прибытии на пост начальника караула старшего лейтенанта Владимира Ильченко со сменой,которая не отдыхала, нарушителя военного объекта связали. Одновременно, по линии дежурной службы, вызвали оперативную группу милиции, и увезли задержанного.

В настоящее время личность и намерения прибытия на пост молодого человека выясняют правоохранители. Внутренней проверкой уже установлено, что военнослужащий придерживался всех требований уставов и нормативных актов. - Двадцатиоднолетний парень, который на тот момент исполнял боевую задачу, действовал согласно требованиям Устава несения гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины, - отметил заместитель командира полка по воспитательной работе майор Андрей Мерзлих.

- За плечами солдата-срочника более 40 несений службы в карауле. Его уверенным действиям способствовали собственный опыт и существующая в части противовоздушной обороны система подготовки к несению караульной службы. - Молодой солдат-срочник подал хороший пример отношения к службе всему личному составу части. Вскоре его кандидатура будет рассматриваться на предмет назначения на высшую должность. Очень надеюсь, что он останется служить у нас на контрактной основе. Ведь именно такие ребята должны пополнять ряды профессиональных стражей неба, - убежден командир части полковник Игорь Колесник. За достойное выполнение служебного долга старшему механику ремонтного отделения автомобильной техники ремонтно-технической работы 302-го зенитного ракетного полка Воздушного командования "Центр" солдату срочной службы Андрею Сыпко по решению командования части объявлено пять суток внеочередного отпуска. Также военнослужащий представлен на поощрение почетным нагрудным знаком командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.