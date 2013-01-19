Организаторы празднования 1025-летия Крещения Руси продолжили сбор инициатив

Как сообщил УНИАН руководитель МОО «День Крещения Руси» Олег Карамазов, с ноября 2012 года по январь 2013 года в организацию поступило около 50 предложений.

«14 предложений оказались наиболее интересными, они сейчас находятся в разработке и будут переданы на рассмотрение Священного Синода РПЦ. Возможно, они станут частью программы празднования 1025-летия Крещения Руси. Сбор инициатив продолжается, свои предложения можно присылать на электронный адрес: info@dkr.kiev.ua », - отметил О.Карамазов.

Среди поступивших инициатив – предложение разместить несколько десятков огромных 3D-рисунков на тему Крещения Руси в столицах трех государств – Киеве, Москве и Минске.

Также предлагается провести тематический международный детский кинофестиваль; театрализованное представление на берегу Днепра с воссозданием событий 1025-летней давности; фестиваль-праздник колокольного звона ”Слава Тебе, Боже!”; презентации новых книг о святом равноапостольном князе Владимире и Крещении Руси и др.

***Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.

31 октября 2012 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси. День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).