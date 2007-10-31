Янукович дал Бойко 10 дней, чтобы столковаться с Газпромом

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО максимум за десять дней завершить переговоры с российским ОАО “Газпром” о цене на поставляемый в Украину газ на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Ю.БОЙКО на сегодняшнем заседании правительства, сказал: “Я вам даю поручение на завершение переговоров в ближайшее время. Неделя – десять дней, не больше. Потому что это очень важный вопрос, и он сдерживает нас и работу над составлением бюджета на 2008 год и программы социально-экономического развития”.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он поддерживает позицию Президента Украины в отношении того, что цена, о которой сейчас говорят, не подходит для Украины. “Она, по нашим расчетам, не должна быть выше 150-160 долларов”, - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что сразу после заседания Кабмина пройдут консультации (с кем, не уточнил – УНИАН) по данному вопросу и начнется работа. “Я считаю, что у нас есть все возможности свои позиции отстоять с учетом цены транспортировки газа в Украину. То есть, цена на газ должна быть с учетом цены транспортировки”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает оптимальной для Украины цену на газ в 150-160 долларов за тысячу кубометров.

При этом по поводу того, что в деловых и политических кругах говорят о цене газа на следующий год в 188-190 и 200 долларов, глава государства заявил, что такой цены не будет. По мнению В.ЮЩЕНКО, такая цена «необоснована… с учетом тенденций на энергетических рынках».

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тысячу кубометров, с января 2006 года - 95 долл. за тысячу кубометров, а с января 2007 года - 130 долл. за тысячу кубометров (в связи с подорожанием туркменского газа).