В Крыму производили смертельную водку

В Крыму в рамках проведения операции «Акциз» сотрудники налоговой милиции ликвидировали цех по производству фальсифицированной водки, опасной для жизни и здоровья человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК, «подпольный» цех по производству фальсифицированной водки был обнаружен в Сакском районе автономии. «Заливая в грязные бутылки смесь воды со спиртом сомнительного качества, «подпольщик» изготавливал поддельную водку, которую реализовывал всем желающим, не отходя от нелегального производства», - отмечают налоговики.

Согласно заключению специалистов Крымского республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, «водка», которую изготавливал и реализовывал крымчанин, не только не отвечала требованиям ГОСТа, но и содержала вещества, которые могли угрожать жизни и здоровью человека.

Кроме того, в Симферопольском районе сотрудники налоговой милиции выявили «подпольный» цех по производству фальсифицированной водки, поддельного вина и коньяка. «Сотрудники налоговой милиции выявили и изъяли не только более 30 литров купажа водки, но и свыше 550 литров поддельного вина и 20 литров смеси с запахом коньяка. Образцы изъятой продукции отправлены для проведения экспертизы на предмет содержания веществ, несущих угрозу здоровью и жизни человека», - отметили в ГНА.

В данных случаях Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а также уничтожение произведенной продукции и конфискацию оборудования для ее приготовления.

Всего с начала года работники налоговой милиции Крыма выявили и прекратили существование более 30 цехов по производству фальсифицированной алкогольной продукции.