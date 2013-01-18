Миндоходов: 16-летние граждане могут иметь бизнес

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

Регистрация возможна при наличии письменного согласия родителей (усыновителей), опекунов или органа опеки.

При этом в министерстве обращают внимание на то, что с момента регистрации субъект предпринимательства приобретает полную гражданскую дееспособность, предусмотренную Гражданским кодексом, и подлежит предпринимательскому учету согласно нормам Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в статью 20 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» был принят в ноябре 2011 года. Он предусматривает целый ряд регистрационных послаблений, в том числе в части предоставления в электронном виде сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, в органы государственной власти. Кроме того, в октябре 2012 года Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства поддержала проект приказа Министерства финансов, направленного на сокращение перечня документов при регистрации субъекта предпринимательской деятельности. Проект приказа предусматривал норму, согласно которой в процессе регистрации предпринимателям больше не требовалась бы справка из налогового органа о постановке на учет, а все необходимые данные регистратор получал бы непосредственно от Государственной налоговой службы и отмечал их в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.