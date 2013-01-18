Рабочие сталелитейного завода требуют зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, участники акции протеста требовали: не допустить закрытия предприятия, найти заводу надежного платежеспособного инвестора или передать предприятие в госсобственность, а также сохранения рабочих мест.

По словам работников завода, в конце сентября 2012 года на предприятие пришел новый инвестор, обещавший наладить производство, и выплатить долги по зарплате.

Предприятие было запущено, проработало один месяц, но 6 декабря завод отключили от электроэнергии из-за неуплаты. А 17 января коллективу было отдано распоряжение слить воду из всех систем, что фактически означает полную остановку предприятия, хотя ранее трудовому коллективу было обещано восстановление работы предприятия с 15 января. Это и стало поводом для митинга и пикета ОГА.

В свою очередь руководство завода объясняет свои действия тем, что заказчики якобы не рассчитались за литье, однако рабочие причиной конфликта называют неплатежеспособность инвестора.

В настоящее время долг сотрудникам предприятия по зарплате, начиная с декабря 2011 года, составляет около 9 млн грн.

Руководитель профсоюза завода Иван Каравай заявил, что он не может получить доступа к зарплатным и другим официальным документам предприятия.

«Мне постоянно отказывают в предоставлении официальных документов, хотя я и вхожу в совет кредиторов. У меня есть ведомости о зарплатах рабочих, а вот руководство мне свои не показывает. К примеру, на зарплату было выделено 350 тыс. грн, из них весь коллектив получил только 20 тысяч, а куда пошли остальные – неизвестно. По этому поводу руководителю санации предприятия Евгению Корнилову были выписаны штрафные санкции», - сказал он.

По словам И.Каравая, остальные средства, по мнению коллектива, пошли на заработную плату управленческого аппарата, который получил оклады в полном объеме, хотя за месяц работы предприятие изготовило 186 тонн литья, что принесло заводу 5 млн грн прибыли. Этот факт и вызвал протестные эмоции. Также, по словам участников митинга, с октября 2011 г. зарплата на ПАО «Центролит» выплачивается рабочим в размере по 100-200 грн в месяц.

Вышедший к работникам завода начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Сумской ОГА Сергей Крестенков пообещал разобраться в ситуации, но только в рамках полномочий областной власти, и гарантировал, что профсоюз получит доступ к плану санации и другим документам, касающихся предприятия. По его словам, новый план санации ПАО «Центролит» будет утверждаться на совете кредиторов 23 января.

Также сегодня состоялась встреча представителей пикетчиков с первым заместителем председателя Сумской ОГА Виктором Чернявским.

«Мы пережили очень сложную ситуацию, когда завод находился в стадии простоя, накапливал долги, не выплачивал заработную плату. Бывший владелец способен был возобновить работу предприятия, которое фактически стало банкротом, и права управления перешли к кредиторам», - отметил чиновник.

По его словам, в конце прошлого года на предприятии появился потенциальный инвестор, который профинансировал возобновление работы завода и частичную выплату заработной платы, однако сегодня необходимо пройти процедуру санации, которая определена законодательством. Областные власти требуют разработать план санации предприятия и утвердить его на комитете кредиторов.

«На 23 января запланировано собрание кредиторов, на котором будет рассмотрен план санации. После его утверждения должно начаться процедура восстановления платежеспособности должника. По информации потенциальных инвесторов, «Центролит» должен возобновить свою работу», - подчеркнул В.Чернявский.

Справка УНИАН. ПАО «Центролит» - крупное специализированное предприятие в литейном производстве Украины. Завод изготавливает отливки из серого и высокопрочного чугуна, а также из углеродистых и легированных сталей, химический состав которых соответствует ГОСТам. Плавка металла (чугун, сталь) производится индукционными печами фирмы EGES.

Чистый доход «Центролита» в 2011 г. составил 54,685 млн грн (на 7,9% больше, чем годом ранее), чистый убыток сократился на 30,7% — до 14,6 млн грн.

Основными акционерами ПАО по состоянию на первый квартал 2012 г. были АОЗТ «Интер-Контакт» (Киев) — 17,798%, Foxdale Business Group Limited — 21,951%, Helix Assets Limited (оба — Британские Виргинские о-ва) — 24,9%, Glomeron Trading Limited (Кипр) — 14,015% и Алексей Гончаров (15,336%).

Хозяйственный суд Сумской области в сентябре 2012 г. ввел процедуру санации ПАО «Центролит», дело о банкротстве которого было возбуждено в декабре 2009 г. по заявлению районного управления Пенсионного фонда в Сумах.

Согласно публикации в газете «Голос Украины» от 5 октября 2012 г., потенциальным инвестором «Центролита», готовым выкупить предприятие у собственника, является компания «Ремжелдортранс» (Кривой Рог Днепропетровской обл.), которая уже начала вкладывать в него средства (уже вложено 22 млн грн), но из-за неопределенности ситуации не может работать на нем по полной программе.