ГАИ рекомендует водителям завтра никуда не ездить

Госавтоинспекция Украины рекомендует водителям в течение 19-20 января воздержаться от поездок на собственном транспорте в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, по прогнозу Гидрометцентра Украины, в последующие двое суток на территории Украины ожидается осложнение погодных условий, в частности, дождь, снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.

«ГАИ рекомендует водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем, кто выехал, быть максимально внимательными и осторожными за рулем", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает водителей к неуклонному соблюдению Правил дорожного движения. Во время сильных осадков необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманных фар), соблюдать скоростной режим, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к созданию аварийных ситуаций.