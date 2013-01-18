Во Львове стало одним университетом меньше

21:27, 18 января 2013
Общество
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Кабинет министров Украины принял решение о присоединении Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого к Львовскому национальному аграрному университету.

Студенты

Об этом сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 16 января 2013 года: «Принять предложение Министерства аграрной политики и продовольствия по реорганизации Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого путем присоединения к Львовскому национальному аграрному университету с образованием на базе Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого структурного подразделения Львовского национального аграрного университета».

Реорганизация будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных министерству аграрной политики и продовольствия для подготовки кадров.

Студенты Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого продолжат обучение во Львовском национальном аграрном университете.

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