Во Львове стало одним университетом меньше

Об этом сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 16 января 2013 года: «Принять предложение Министерства аграрной политики и продовольствия по реорганизации Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого путем присоединения к Львовскому национальному аграрному университету с образованием на базе Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого структурного подразделения Львовского национального аграрного университета».

Реорганизация будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных министерству аграрной политики и продовольствия для подготовки кадров.

Студенты Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого продолжат обучение во Львовском национальном аграрном университете.