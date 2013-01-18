Во Львове стало одним университетом меньше
Кабинет министров Украины принял решение о присоединении Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого к Львовскому национальному аграрному университету.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 16 января 2013 года: «Принять предложение Министерства аграрной политики и продовольствия по реорганизации Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого путем присоединения к Львовскому национальному аграрному университету с образованием на базе Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого структурного подразделения Львовского национального аграрного университета».
Реорганизация будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных министерству аграрной политики и продовольствия для подготовки кадров.
Студенты Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З.Гжицкого продолжат обучение во Львовском национальном аграрном университете.