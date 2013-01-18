В Киеве «минировали» супермаркет Сільпо
19:09, 18 января 2013Общество
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В Киеве аноним сообщил о минировании супермаркета «Сільпо».
Аноним сообщил о заминировании
В Киеве аноним сообщил о минировании одного из 52-х супермаркетов «Сільпо».
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня около 15.30 в Днепровское райуправление милиции поступило сообщение от работника офиса сети «Сільпо» о том, что неизвестный обратился к нему и проинформировал о том, что в одном из супермаркетов заложена взрывчатка.
Как отметили в милицейском главке, в данное время следственно-оперативные и взрывотехнические группы проверяют все 52 супермаркета «Сільпо».
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