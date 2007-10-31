В Крыму снимают фильм по книге Турчинова

Съемочная группа киевского режиссера Александра Кириенко (известного широко разрекламированными картинами «Оранжевое небо» и «Инди») приступила к работе над фильмом "Иллюзия страха" в Генуэзской крепости в Крыму. В основе сценария первая книга одного из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александра Турчинова - психологический триллер «Иллюзия страха», написанная им 2005 году, когда он работал главой СБУ, в основе сюжета которой история преследования бизнесмена по фамилии Короб, пишет Сегодня

Генуэзская крепость будет главной съемочной площадкой для средневековых эпизодов в первой половине ноября. Консульский замок, Георгиевская и Дозорная башни крепости послужат декорациями храма. В остальном фильм посвящен жизни средней руки предпринимателя. Его незаконно арестовывают, в КПЗ над ним издеваются беспредельщики-менты, требуя своей доли от бизнеса. В этой сверхэкстремальной ситуации Короб пытается вычислить заказчика «наезда». Уже на свободе он выясняет, что в прокуратуре нет никаких данных об его аресте. Герой выясняет для себя и другие «странности»: некоторые собеседники оказываются не реальными людьми, а фантомами, созданными его сознанием: это и сокамерник-психиатр, и посланник рэкетиров, и друг детства…

Главную роль в фильме играет Андрей Панин ("Бригада", "Последний бронепоезд", "Бой с тенью"). В картине заняты также и другие звезды - Алена Бабенко, Алексей Петренко, Александр Семчев, Сергей Гармаш, Алексей Горбунов, Даниил Спиваковский. По предварительным данным - пока еще к проекту приглашаются спонсоры - бюджет превышает $1,5 млн. «Оранжевое небо» обошлось создателям в полмиллиона долларов. В Крыму съемки запланированы также в Новом Свете, Коктебеле, Ливадии и Ялте. Премьера картины намечена на осень 2008 года.