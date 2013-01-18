В Севастополе обколотый водитель маршрутки попался ГАИшникам

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Управления МВД Украины в городе Севастополе, автобус «БАЗ» ЧП «Севтранстрест» осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №109. Сотрудники ГАИ остановили автобус на остановке за нарушение Правил дорожного движения. Поскольку поведение водителя показалось подозрительным, пассажиров пересадили в другой автобус, следовавший по данному маршруту, а нарушителя отправили на медицинскую экспертизу.

При проведении экспертизы было установлено, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения под воздействием морфина и метамфетамина. В ходе внешнего осмотра врачом у 34-летнего водителя были выявлены следы инъекций на руке.

Сам водитель не отрицал факта употребления наркотиков. При этом он пояснил, что при уборке салона автобуса под задним сидением нашел шприц с неизвестной жидкостью, после чего принес домой и решил его на ночь употребить. В обед, заступая на маршрут, успешно прошел медицинский предрейсовый осмотр у врача и заступил на маршрут.

В отношении водителя сотрудниками УГАИ был составлен протокол об административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

В настоящее время сотрудниками Управления ГАИ проводится проверка деятельности ЧП «Севтранстрест» на предмет выполнении соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, Законов Украины «О дорожном движении» и «Автомобильном транспорте».