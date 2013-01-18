В Мелитополе ищут психически больного «подрывника»

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

17 января в Мелитопольский горотдел милиции было передано анонимное письмо, поступившее в адрес Мелитопольского горрайсуда. В нем была информация о якобы намерении неизвестного лица заминировать одну из общеобразовательных школ.

"Хотя содержание письма вызвало серьезные сомнения в психическом здоровье его автора, по указанному адресу срочно выехали руководство ГУМВД и следственно-оперативная группа в полном составе. Помещение школы было тщательно проверено специалистами взрыво-технической службы и специалистами-кинологами. Поскольку осмотр проводился в вечернее время, учебный процесс не прерывался. К счастью, любых взрывоопасных предметов в ходе проверки не выявлено ", - сообщили в МВД.

Информация об этом правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту ложного сообщения начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

"Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности написавшего. Напомним, что непутевого шутника, согласно действующему законодательству, ждет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - напомнили в МВД.