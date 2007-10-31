Обстоятельства смерти Щекочихина схожи с отравлением Ющенко - газета

Версия отравления российского журналиста Юрия Щекочихина радиоактивным веществом, проверяемая Следственным комитетом, похоже, не единственная. Обстоятельства его смерти, которую связывают с делом «Трех китов», одновременно схожи с диоксиновым отравлением Виктора Ющенко, пишет Газета.ру

Щекочихин умер в 2003 году. Первые симптомы болезни появились у него за месяц до гибели и напоминали ОРЗ или ангину: он почувствовал легкое недомогание, стала подниматься температура. «Через несколько дней после начала этой «простуды» Юрий Петрович позвонил мне и сказал: «С меня кожа слезает», – вспоминает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В дальнейшем состояние здоровья депутата только ухудшилось. А 23 июня 2003 года Щекочихина с диагнозом «инсульт» доставили в Центральную клиническую больницу. Врачи решили, что у него сильная аллергическая реакция, но никак не могли определить, на что. Через 10 дней журналист Юрий Щекочихин скончался.

Несмотря на то что теперь следователи высказывают предположения о радиоактивном отравлении Щекочихина, эта версия также вызывает сомнения. Так, директор Фонда гражданских свобод Алекс Гольдфарб, который находился рядом с Александром Литвиненко, когда за его жизнь боролись лондонские врачи, заявил, что между этими двумя случаями очень мало общего. Гольдфарб считает, что Щекочихин был отравлен не радиоактивным веществом, а чем-то иным, например диоксином.

«То, что произошло с Щекочихиным, скорее, похоже не на облучение, а на отравление диоксином, которым в свое время пытались отравить Виктора Ющенко. Спросите любого медика, он вам это подтвердит», – отметил Гольбфарб.