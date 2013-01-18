В Тбилиси не знают о намерении хоронить Деда Хасана в Грузии
11:43, 18 января 2013Общество
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В администрации правительства Грузии и администрации Кукийского кладбища в Тбилиси, где, по данным российских СМИ, намерены похоронить погибшего криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), нет информации о возможных похоронах.
Усояна убили позавчера
"Если были бы запланированы его похороны, я был бы в курсе. Никакой подобной информации по этому поводу к нам не поступало", - сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник администрации Кукийского кладбища.
В администрации правительства также заявляют, что не получали каких-либо запросов от родственников умершего по поводу его похорон на территории Грузии.
Считавшийся самым влиятельным в России вором в законе Усоян был ранен 16 января в результате стрельбы на улице Поварской в Москве, позднее он скончался в больнице. В ходе покушения две пули попали и в сотрудницу ресторана, где произошло ЧП.
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