В Тбилиси не знают о намерении хоронить Деда Хасана в Грузии

"Если были бы запланированы его похороны, я был бы в курсе. Никакой подобной информации по этому поводу к нам не поступало", - сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник администрации Кукийского кладбища.

В администрации правительства также заявляют, что не получали каких-либо запросов от родственников умершего по поводу его похорон на территории Грузии.

Считавшийся самым влиятельным в России вором в законе Усоян был ранен 16 января в результате стрельбы на улице Поварской в Москве, позднее он скончался в больнице. В ходе покушения две пули попали и в сотрудницу ресторана, где произошло ЧП.