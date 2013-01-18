В Киеве на людей упал строительный кран

В Киеве на улице Малиновского, 10, в Оболонском районе в результате падения стрелы гусеничного крана два человека погибли, еще два получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в Управлении службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киев. Сейчас компетентные органы выясняют причины чрезвычайного происшествия, добавили в Управлении. Сейчас компетентные органы выясняют причины чрезвычайного происшествия, добавили в Управлении.

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