В Киеве на людей упал строительный кран
11:26, 18 января 2013Общество
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В Киеве на улице Малиновского, 10, в Оболонском районе в результате падения стрелы гусеничного крана два человека погибли, еще два получили ранения.
На строительной площадке упал кран
Об этом УНИАН сообщили УНИАН в Управлении службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киев.Сейчас компетентные органы выясняют причины чрезвычайного происшествия, добавили в Управлении.
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