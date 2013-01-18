В Киеве на людей упал строительный кран

11:26, 18 января 2013
Общество
6583 0

В Киеве на улице Малиновского, 10, в Оболонском районе в результате падения стрелы гусеничного крана два человека погибли, еще два получили ранения.

На строительной площадке упал кран

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в Управлении службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киев.

Сейчас компетентные органы выясняют причины чрезвычайного происшествия, добавили в Управлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter