Евро на межбанке растет
11:01, 18 января 2013Общество
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Торги на межбанке открылись котировками 8,1410/8,1450 грн/долл., по евро - 10,8895/10,8965 грн/евро
Нацбанк на рынок вчера не выходил
В пятницу, 18 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1410/8,1450 грн/долл.
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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2693/97, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8895/10,8965. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3377/79 (четверг — 1,3309/11).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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