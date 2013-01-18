Каймановы острова намерены отказаться от офшорной деятельности

Об этом сообщает газета Financial Times, ознакомившаяся с письмом местного финансового регулятора (CIMA), адресованным главам зарегистрированных у них хедж-фондов.

Власти Каймановых островов сообщают о намерении провести радикальные реформы, которые сделают достоянием общественности ранее скрывавшиеся тысячи названий компаний и имен их руководителей.

Уже создается специальная база данных зарегистрированных хедж-фондов, также включающая имена управляющих. Она может появиться в середине марта 2013 года.

Главам фондов предложено пройти специальную проверку квалификации, чтобы доказать свою способность управлять ими.

Регулятор подчеркивает, что эти реформы находятся в русле общемировых тенденций. «В течение двух лет после начала финансового кризиса Комиссия по финансовым рынкам Британских Виргинских островов, Центральный банк Ирландии, Комиссия по финансовым рынкам Джерси, Совет по финансовым рынкам на Багамских островах и Комиссия по надзору на острове Мэн обновили кодексы, законы и/или другие регулирующие акты по корпоративному управлению», — говорится в документе CIMA.