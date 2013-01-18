Официальный курс валют на 18 января
04:00, 18 января 2013Общество
1052 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 17 января – 799.3000)
100 EUR – 1068.5042 (на 17 января – 1061.2306)
10 RUR – 2.6342 (на 17 января – 2.6345)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter