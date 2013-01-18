Неизвестный в маске избил адвоката возле его дома

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, инцидент произошел вечером 16 января.

Предварительно установлено, что 32-летний адвокат возвращался домой с работы. Когда он вышел из машины, чтобы открыть ворота во двор дома, к нему подошел мужчина в черной маске и начал бить деревянной палкой, после чего убежал.

Потерпевший госпитализирован в Береговскую районную больницу, где установили полученные им телесные повреждения: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы лба и перелом кости левой руки.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).