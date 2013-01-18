Подпольная сеть продавала спирт через интернет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе государственной налоговой службы в области, злоумышленники наладили нелегальную международную он-лайн торговлю алкоголем практически в неограниченных количествах.

Правоохранители выяснили, что цены на спирт в гривневом эквиваленте составляли от 32 до 50 гривен за литр, в зависимости от размера заказа. Расчеты осуществлялись на электронные кошельки в международных платежных Интернет-системах „Security money” и “Web money”.

В рамках операции „Акциз”, проведенной налоговой, в частности, было установлено, что через Интернет-магазин, серверы которого находились в Германии, они пытались продать покупателю из райцентра Полонное три тысячи литров этилового спирта неизвестного происхождения.

Перевозка алкоголя по территории Украины происходила через службу курьерской доставки грузов. Именно на ее складе в Полонном налоговики и изъяли алкоголь, который прибыл в Хмельницкую область из Луганска.

В настоящее время правоохранители определяют круг лиц, причастных к международной организованной преступной группировке, покупателей спирта и места его изготовления.

По указанному факту начато уголовное производство.