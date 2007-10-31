Три новых станции метро в Киеве начнут работать одновременно

Строительство первой очереди Куреневско-Красноармейской ветви столичного метрополитена в направлении жилого массива Теремки, который предусматривает введение в эксплуатацию трех станций – “Демеевская”, “Голосеевская”, “Васильковская” - будет стоить Киеву 1,659 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в информационных материалах, предоставленных для ознакомления во время сегодняшнего выездного совещания Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на место строительства станции “Демеевская”.

Протяженность участка линии метрополитена от “Лыбидской” до “Васильковской” будет составлять 3,8 км. На сегодняшний день на строительстве нового участка линии освоено 250 млн. грн. На следующий год для завершения ее строительства и введения в действие трех новых станций необходимо 1,233 млрд. грн.

Вторую очередь строительства продолжения Куреневско-Красноармейской линии - от “Васильковской” до станции “Выставочный центр” и станции “Ипподром” - предусмотрено завершить до 2011 г. Протяженность этого участка метро составляет 2,8 км.

Третья очередь предусматривает продолжение линии до станции метро "Теремки” и еще одной “Одесской”. Строительная протяженность последней - 2,8 км.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил журналистам, что строительство станции “Демеевская” планируется завершить в мае следующего года. В то же время запуск в эксплуатацию трех новых станций будет происходить одновременно после завершения их строительства в декабре 2008.

Мэр отметил, что параллельно проходит реконструкция Московской площади. Здесь будет построена двухуровневая современная развязка, благодаря чему пропускная способность вырастет с 9 тыс. до 12 тыс. автомобилей в час. Также будет увеличено количество наземного транспорта, что улучшит качество перевозки жителей района в центр города и в другие районы Киева.