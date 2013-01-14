"АэроСвит" приостанавливает полеты между Киевом и Москвой

Компания приносит извинения пассажирам в связи с отменой полетов в/из Москвы и предлагает им доставку рейсами перевозчиков-партнеров или возврат средств за билеты в соответствии с процедурой, предусмотренной правилами авиаперевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании "АэроСвит".

Решение "АэроСвита" стало следствием приостановки его участия в региональных системах взаиморасчетов IATA BSP, включая BSP Россия. В результате этого на рейсах компании в/из Москвы значительно упала коммерческая загрузка, что не позволяет эффективно эксплуатировать эту высококонкурентную воздушную линию.

10 января Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) информировала "АэроСвит" о том, что вынуждена инструктировать региональные системы IATA BSP о приостановке расчетов агентов по продаже авиаперевозок с авиакомпанией через систему BSP. IATA также сообщила, что рекомендовала агентам перейти непосредственно на прямые двусторонние расчеты с авиакомпанией.

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"АэроСвит" глубоко сожалеет о решении IATA, нарушающем механизм взаимодействия авиаперевозчика с агентами - участниками BSP в более, чем 50 странах.

"АэроСвит" также рассчитывает на снижение размера депозита, запрошенного IATA в качестве условия пролонгации его участия в системе BSP, до уровня, соответствующего нынешней маршрутной сети компании.

Вместе с тем, до возобновления обслуживания в системе IATA BSP "АэроСвит" намерен использовать альтернативные каналы дистрибуции авиаперевозок, включая собственную онлайн-продажу и прямые взаиморасчеты с авиакомпаниями и агентами.

После запуска альтернативной системы реализации авиабилетов "АэроСвит" планирует возобновить полеты в Москву.

До приостановки рейсов "АэроСвит" выполнял четыре ежедневных рейса между Киевом и Москвой ("Шереметьево").