В Ужгороде неизвестные напали на областного судью

Об этом сообщает пресс-служба УМВД Украины в Закарпатской области.

"Сегодня в дежурную часть Ужгородского ГО поступило сообщение от жителя Ужгорода, судьи областного Апелляционного судьи о том, что на него совершено нападение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что по результатам осмотра места происшествия и предварительного опроса пострадавшего было получено словесное описание нападавшего.

Данный факт внесен в единый реестр досудебного расследования. Предварительно преступление квалифицируют по ч.2 ст. 377 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет. Продолжается досудебное расследование.