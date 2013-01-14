В школы вернули медосмотры

Соответствующее постановление, которым внесены изменения в пункт 4 Порядка осуществления медицинского обследования учеников общеобразовательных учебных заведений, Кабинет министров принял сегодня, 14 января, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно документу, обязательные медицинские профилактические осмотры учеников общеобразовательных учебных заведений будут проводиться ежегодно медицинскими работниками в общеобразовательных учебных заведениях.

По словам министра образования, науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, проведение медицинских осмотры именно в школах поддерживают родители, в частности, за такое решение высказались более 84% из них во время проведения недавно «общеукраинских родительских интернет-собраний».

К тому же, отмечают в правительстве, на сегодняшний день, к сожалению, существует проблема, что некоторые безответственные родители легкомысленно относятся к здоровью детей, игнорируют посещение врача с целью профилактического осмотра ребенка или же получают формальные справки.

Вместо этого в школах медосмотрами будут охвачены все дети, подчеркнули в Кабмине, добавив, что это даст возможность своевременно выявлять заболевания или склонность к ним и оказывать школьникам соответствующую медицинскую помощь.

«Мы должны уделять особое внимание профилактике заболеваний, особенно у детей, - отметил премьер-министр Украины Николай Азаров. – Здоровье подрастающего поколения - чрезвычайно важная задача. Главный акцент стоит сделать именно на профилактике. И подходить к этому вопросу нужно неформально».

МОНмолодежьспорта поручено обеспечить условия для проведения медицинских осмотров в школах, специалистов для осуществления квалифицированного обследования школьников будет предоставлять Министерство здравоохранения, говорится в сообщении.

Также в Кабмине отметили, что возобновление обязательных медосмотров в учебных заведениях не исключает обследования у семейных врачей и терапевтов общей практики.