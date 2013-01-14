Грабителей «ювелирки» милиционеры вычислили по нервозности

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как проинформировали в милиции, разбойное нападение было совершено в Деснянском районе столицы - в ювелирный магазин по ул. Драйзера ворвалась группа молодых людей в самодельных масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, женщине-продавцу и мастеру по ремонту ювелирных изделий, которые в тот момент были единственные в помещении магазина, злоумышленники быстро сбросили содержание нескольких витринных полок в полиэтиленовые пакеты и скрылись из магазина.

По вызову на место совершения преступления немедленно прибыли руководство Деснянского районного управления, следственно-оперативные группы ГУМВД Украины в г. Киеве и Деснянского РУ. По району сразу был введен оперативный план «Перехват», к поиску грабителей привлечены все патрульные наряды, которые в то время отрабатывали районные территории.

Вскоре наряд полка милиции особого назначения «Беркут» заметил во дворе одного из домов по улице Милославской (на расстоянии приблизительно 5 км. от места совершения преступления) внедорожник с государственными автомобильными номерами Республики Молдова, пассажиры которого вели себя крайне нервозно. Увидев милицию, они попытались скрыться, однако были задержаны. В салоне автомобиля обнаружены пакеты с золотыми украшениями.

Подозреваемые в совершении разбойного нападения доставлены для предварительного допроса в Деснянское райуправление милиции. Внедорожник отправлен на штрафплощадку. В настоящее время ведется тщательный учет похищенных в магазине изделий, а также тех, которые были найдены в машине задержанных, сумма убытков устанавливается.

Информация о преступлении внесена в Единый государственный реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины. Деснянским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве начато досудебное расследование, подозреваемые в разбойном нападении задержаны в порядке ст.208 УПК.

Проводится проверка на причастность задержанных к аналогичным преступлениям как на территории столицы, так и государства в целом.