Юноша пострадал от взрыва, открывая газовый баллон молотком

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ТУ МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, вчера, 13 января, 19-летний внук заявил о своем желании помочь деду открыть вентиль газового баллона, который был слишком крепко закручен. Голыми руками у парня не вышло и он воспользовался молотком.

После очередного удара вентиль поддался и пустил газ, однако парень по инерции ударил еще и от искры произошла вспышка воздушно-газовой смеси, загорелись занавески и потолок. Юноша получил серьезные ожоги и госпитализирован в Черняховскую Центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Огнем уничтожено домашнее имущество и окна в комнате.