Суд обязал тюремщиков привезти отца и сына Павличенко на допрос
11:47, 14 января 2013Общество
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Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Дмитрию и Сергею Павличенко.
Суд решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Павличенко / Фото : Елена Билозерская. poryad.com
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил председатель коллегии по уголовным делам Апелляционного суда Киева Александр Дзюба, удовлетворив таким образом ходатайство государственного обвинения.
Как отмечается в постановлении, суд обязал управление Государственной пенитенциарной службы в городе Киеве и Киевской области 23 января в 11.00 доставить подсудимых в зал заседания Апелляционного суда столицы для проведения их допроса и исследования материалов дела в части показаний осужденных, предоставленных ими в суде первой инстанции.
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