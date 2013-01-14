Суд обязал тюремщиков привезти отца и сына Павличенко на допрос

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил председатель коллегии по уголовным делам Апелляционного суда Киева Александр Дзюба, удовлетворив таким образом ходатайство государственного обвинения.

Как отмечается в постановлении, суд обязал управление Государственной пенитенциарной службы в городе Киеве и Киевской области 23 января в 11.00 доставить подсудимых в зал заседания Апелляционного суда столицы для проведения их допроса и исследования материалов дела в части показаний осужденных, предоставленных ими в суде первой инстанции.